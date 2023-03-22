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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

امتداد مسير رحلات قطار التالجو الفاخرة على خط الوجه القبلي إلى أسوان

قطارات تالجو
قطارات تالجو

تزامناً مع بداية شهر رمضان المعظم ، وتنفيذاً لتوجيهات  الفريق  مهندس  كامل الوزير -  وزير النقل  وبعد انتهاء التشغيل التجريبى لقطارى التالجو على خط الوجه القبلى وتشغيله بالسرعات المقررة  وتقليل زمن الرحلة تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إمتداد مسير رحلات قطار التالجو إلى محطة أسوان  علي خط القاهرة / أسوان بدلاً من الإنتهاء  بمحطة الأقصر وذلك إبتداءاً من يوم الخميس الموافق 23/3/2023  ، حيث تقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو  على خط القاهرة / أسوان  من محطة مصر بالقاهرة  الساعة 22.50 يوم الخميس الموافق 23 / 3 / 2023  ليصل أسوان الساعة 10.35  صباح يوم الجمعة  الموافق 24 / 3 / 2023  على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع  وقوفاً بمحطات [ الجيزة  –  أسيوط  – سوهاج   – قنا  - الأقصر - إدفو – كوم امبو ]  ، كما تقرر أن يعود من محطة أسوان الساعة 19.00  ويصل القاهرة الساعة 6:50  وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب على أن يعمل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع طبقاً للجداول المرفقة . 


ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 188 – 187 – 973 – 996 – 1015 – 82 – 1012 – 185 – 141 – 88 – 1008 – 732 – 752 – 744 – 90  ] طبقاً للجداول المرفقة.

 
كما تقرر أن تكون أسعار التذاكر للدرجة الأولى بقطار التالجو من القاهرة إلى أسوان والعكس بـ 700 جنيه ، وأسعار التذاكر للدرجة الثانية  بـ 550 جنيها.


ويأتى امتداد  مسير رحلات التالجو بخط القاهرة / أسوان  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية  ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين حيث أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة  يشكل  نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة  القطارات العاملة بالدول الأوربية.

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