عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات هائلة على الحدود السورية العراقية

ارشيفي
ارشيفي

شهدت  بادية البوكمال السورية بريف دير الزور قرب الحدود مع العراق انفجارات ، مصدرها منطقة قاعدة “الإمام علي” التي تتخذه الميليشيات الإيرانية موقعا لها بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية أجرت تدريبات عسكرية صباح اليوم في الموقع المستهدف.


في سياق آخر؛ أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة داخل سوريا.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة كانت تجري نشاطًا اعتياديًا والحادث قيد التحقيق بحسب صحيفة العين الإخبارية.


وفي الساعات الأولي من صباح اليوم، كانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مطار حلب الدولي، ما أسفر عن بعض الدمار به.

ونقلت الدفاع السورية عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذت إسرائيل عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار.

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد انفجار لغم على حدود لبنان |فيديو

أوكرانيا: انفجار يدمر صواريخ كروز روسية أثناء نقلها عبر شبه جزيرة القرم

سوريا انفجار لبنان المرصد السوري المرصد السوري لحقوق الإنسان سماع دوي انفجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على أنباء انتقاله للأهلي| تفاصيل

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليوشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

صلاة التراويح .. كم ركعة وكيفية أدائها وما السور التى تقرأ فيها وهل صلاها النبي؟

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من سوريا بشأن الضربات الإسرائيلية على مطار حلب الدولي

لجنة التحقيق الدولية حول سوريا: كافة الأطراف أعاقت وصول المساعدات بعد الزلزال

ترشيحاتنا

زيلينسكي: نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في رمضان على تطهير أوكرانيا

بنك مصر يقدم حساب توفير مجانًا بـ أعلى عائد

البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة تنتقد إرسال بريطانيا قذائف نووية لأوكرانيا

وزير الري يشارك في جلسة «الإدارة المستدامة للمياه الجوفية» بمؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك|تفاصيل

عصب اليد.. مرض يُصيب النساء ربات البيوت |تعرفوا عليه

أقل من 7 آلاف جنيه.. شاومي تستعد لإطلاق Redmi Note 12S..اعرف المواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشفها حقيقة ارتباطها بالفيشاوي.. إطلالات وضعت رانيا يوسف في مأزق

عامل دايت ومش بخس ليه.. أخطاء تجعل الرجيم زي عدمه | اعرفها

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس؟

نصائح لتجنب الوقوع في مطب الخلافات الزوجية خلال رمضان

فيديو

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم مصر ثلاث لنشات مرور بعيد من طراز سيكلون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ