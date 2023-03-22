سماع دوي انفجارات هائلة على الحدود السورية العراقية

شهدت بادية البوكمال السورية بريف دير الزور قرب الحدود مع العراق انفجارات ، مصدرها منطقة قاعدة “الإمام علي” التي تتخذه الميليشيات الإيرانية موقعا لها بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية أجرت تدريبات عسكرية صباح اليوم في الموقع المستهدف.



في سياق آخر؛ أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة داخل سوريا.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة كانت تجري نشاطًا اعتياديًا والحادث قيد التحقيق بحسب صحيفة العين الإخبارية.



وفي الساعات الأولي من صباح اليوم، كانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مطار حلب الدولي، ما أسفر عن بعض الدمار به.

ونقلت الدفاع السورية عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذت إسرائيل عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار.