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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حقيقة العودة لمجدي الهواري..غادة عادل: ابني وجه لي اللوم بسبب ولاد رزق

غادة عادل
غادة عادل

حلت الفنانة غادة عادل، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج "أنا والقناع" المذاع على قناة "الحياة"، وتحدثت غادة عادل عن كواليس في حياتها الشخصية والفنية.

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علاقتها بزوجة أبيها

وتحدثت  غادة عادل في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن علاقتها بزوجة والدها بعد وفاة والدتها، قائلة : "لقيت فيها حضن الأم، وأنا مفتكرش أمي خالص لأنها توفت عندما كنت صغيرة جدا في السن وكان عندي سنتين عندما توفت ".

 

وأكملت غادة عادل :" والدي تزوج بعد وفاة والدتي لأننا كان أطفال صغيرة ومكنش عايز إننا نعيش من غير أم ".

 

ولفتت غادة عادل :"زوجة أبي مشفتش منها حاجة وحشة خالص"، مضيفة :" أنا ام حنينة بشكل كبير ".

 

مجدي الهواري 

وتحدثت  غادة عادل، عن علاقتها بزوجها السابق مجدي الهواري، قائلة:" امتداح مجدي الهواري عن اقتناع حتى بعد انفصالنا  لأن هو معملش حاجة وحشة معايا، واكتشفت الرجولة والجدعنة والأصل الطيب مع مرور الوقت ، واتأكدت أن مجدي الهواري كان لازم يكون أبو ولادي ".

 

 ولفتت غادة عادل :"  لو مجدي الهواري اتجوز هفرحله جدا من قلبي وهو يستحق إنه يعيش حياته "، مضيفة:" قرار زواجي مش سهل عليا ".

وتحدثت غادة عادل في حوارها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن علاقتها بزوجها السابق مجدي الهواري، قائلة:"  بدأت تشغلني فكرة كوني بمفردي".

 

وقالت غادة عادل :" مجدي الهواري كان بمثابة أب بالنسبة لي ولم يكن مجرد زوج فقط، ومجدي الهواري شخصية تعلمت منها الكثير وحصل على النصيب الأكبر من حياتي ".

 

 وتابعت غادة عادل :"  قيامي بالشكر في شخصية مجدي الهواري لا تعني أنني أرغب في العودة له، وتوصلت لقناعة أنا ومجدي  بأننا أصبحنا ننفذ أشياء أفضل لابنائنا وإحنا صحاب".

 

 واكملت غادة عادل :"  مريت بمشاكل زوجية طبيعية في أي حياة زوجية  مع مجدي الهواري، وإحنا عندنا عيال كتير وشغلنا صعب ".

 

ولفتت غادة عادل :" انا متاكدة إن مجدي  الهواري كان بيخاف عليا وعلى ولادي ووانفصالي عن مجدي الهواري لا يعني أنه سيء او انا سيئة".

مشهد ولاد رزق 

وقالت غادة عادل  :" ابني وجه اللوم لي بسبب مشهد في فيلم ولاد رزق، ومكنتش قايلة لأولادي انني أشارك في فيلم ولاد رزق كضيفة شرف ".

 

 وتابعت غادة عادل :"  مفيش حاجة اسمها دور جريء، والفنان يقوم بتجسيد شخصية أخرى مختلفة عن الشخصية الحقيقية له".

 

 وأكملت غادة عادل :" مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة "، مضيفة:" الفنان يجسد شخصية بكافة تفاصيلها ولا تعبر هذه الشخصية التي يقوم بتجسيدها عن تفاصيل شخصيته الحقيقية".

 

بكاء على الهواء 

وقالت غادة عادل في حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، "أعتقد أني قابلت في حياتي رجلا وفيا"، ودخلت  غادة عادل  في نوبة بكاء، قائلة "مش بحب أحس بتواجد ناس شريرة في حياتي، وأنا مش بستوعب الأمر ده مطلقا".

 

وتابعت غادة عادل "أنا إنسانة حساسة جدا، وأكتر حاجة حلوة حصلت في حياتي إني أخذت وعد على نفسي بالابتعاد عن أي شخص قد يؤذيني في حياتي".

 

وأكملت غادة عادل "أه.. مش عايزة حد يضايقني أو أضايق حد، وعايزة أعيش في سلام"

غادة عادل مجدي الهواري مني عبد الوهاب أنا والقناع اخبار التوك شو

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