رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت بإطلالة جريئة بفستان أبيض مكشوف، وتسريحة شعر مرتبة، مع لوك ميك اب هاديء يبرز جمالها.

أحدث أعمال رانيا يوسف

تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد "عالم تاني" بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش، تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، وتدور قصة العمل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.