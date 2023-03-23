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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال حضوره مائدة السحور بالعاصمة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس السيسي، خلال مشاركته في مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة: " كل سنة وانتم طيبين، بشكر الشباب واليد العافية، زي ما انتم شايفين من كانت صحراء سنين، شوفوا بقيت عاملة إزاي".


وشارك فنان شاب يدعى  أحمد  الشوالي من حلايب وشلاتين، في احتفالية سحور الرئيس السيسي مع العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه  أحمد الشوالي رسالة للرئيس السيسي قائلا:" كل سنة وحضرتك طيب ياريس  وأهل في حلايب وشلاتين بيقولوا لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب ".

وأضاف :" أنا  سعيد بالدعوة  الكريمة وكان حلمي أقف  أمامك يا ريس وحلمي تحقق النهادرة ".

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رمضان المبارك صحراء حلايب وشلاتين العاصمة الإدارية الجديدة احتفالية سحور

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