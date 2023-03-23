خلال حضوره مائدة السحور بالعاصمة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس السيسي، خلال مشاركته في مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة: " كل سنة وانتم طيبين، بشكر الشباب واليد العافية، زي ما انتم شايفين من كانت صحراء سنين، شوفوا بقيت عاملة إزاي".



وشارك فنان شاب يدعى أحمد الشوالي من حلايب وشلاتين، في احتفالية سحور الرئيس السيسي مع العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه أحمد الشوالي رسالة للرئيس السيسي قائلا:" كل سنة وحضرتك طيب ياريس وأهل في حلايب وشلاتين بيقولوا لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب ".

وأضاف :" أنا سعيد بالدعوة الكريمة وكان حلمي أقف أمامك يا ريس وحلمي تحقق النهادرة ".