فنان شاب من حلايب وشلاتين لـ الرئيس السيسي: كان حلم حياتي أقف أمامك

شارك فنان شاب يدعى أحمد الشوالي من حلايب وشلاتين، في احتفالية سحور الرئيس السيسي مع العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه أحمد الشوالي رسالة للرئيس السيسي قائلا:" كل سنة وحضرتك طيب ياريس وأهل في حلايب وشلاتين بيقولوا لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب ".

وأضاف :" أنا سعيد بالدعوة الكريمة وكان حلمي أقف أمامك يا ريس وحلمي تحقق النهادرة ".

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حي المال والأعمال لتناول السحور مع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويفتتح الرئيس السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة .