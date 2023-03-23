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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة الأزهرى: مسجد مصر منارة للإشعاع نقدمها هدية للشعوب الإسلامية

مسجد مصر
مسجد مصر

قال الدكتور أسامة الازهري، يشرفنى ان اتقدم للرئيس السيسى وشعب مصر العظيم والامة الاسلامية بأجمل التهانى بشهر رمضان المعظم اعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات.

وأضاف الأزهرى الجامع الأحمدى بطنطا شقيق المسجد الأزهر ومسجد الأنور بالإسكندرية والجامع الدسوقى.

وعلى هذه الخطى يأتى مسجد مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة ليكون منارة من منارات الاشعاع نقدمها هدية للشعوب الاسلامية، وفى هذه الساعة الكريمة نزف للعالم اجمع افتتاح مسجد مصر ليكون منارة ليتدفق للعالم بالذوق والعلم والحضارة والانسانية فعلى أرض مصر ولدت الحضارة ومن ارض مصر ستولد الحضارة من جديد وعلى ارض مصر دون التاريخ ومن ارض مصر سيولد التاريخ الجديد حيث صنعت علوم الشرع الشريف.

 

وكان الرئيس السيسى قد رحب بالعالم الجليل احمد عمر هاشم وهنائة بشهر رمضان المعظم.

 

مصر السيسي الاسكندرية الحضارة التاريخ

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