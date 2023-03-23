عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “بعد قصف زابوريجيا.. وكالة الطاقة الذرية: الوضع في المحطة النووية خطر”.

ووفقا للتقرير، حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أمس الأربعاء، من أنّ الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا لا يزال "محفوفاً بالمخاطر" بسبب استمرار انقطاع خط كهربائي من جرّاء ضربة صاروخية روسية.

وقال غروسي في بيان إنّ "آخر خط كهربائي" مخصّص للاستخدام في الحالات الطارئة لا يزال "مقطوعاً وقيد الإصلاح" منذ الأول من مارس.

ويضمن هذا الخط للمحطة استمرار ربطها بالشبكة الكهربائية إذا ما انقطع خط الكهرباء الأساسي الذي يزوّدها بالكهرباء.

والكهرباء عنصر أساسي للسلامة والأمن النوويين في المحطّة، لا سيّما لأنّها تضمن تبريد المفاعلات النووية.