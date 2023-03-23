هنا الزاهد لـ أحمد فهمي: هنشوف حاجة جديدة عليك في «سره الباتع»

وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة إلى زوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت هنا الزاهد عبر خاصية “الستوري”: “ربنا يوفقك على قد تعبك الشهور اللي فاتت.. ومتأكدة إن هنشوف حاجة جديدة عليك عن أي حاجة عملتها قبل كده.. مبروك حبيبي ومبروك لكل المسلسل”.

الحلقة الأولى

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “سره الباتع”، للمخرج خالد يوسف، أحداثا مثيرة من المشاهد الأولى، فور عرض الحلقة عبر قناة “الحياة” الفضائية.

وتبدأ الحلقة بمشاهد ترصد قمع الاستعمار الفرنسي للمناضلين المصريين، ويقومون بجرائم وحشية من تعذيب للفلاحين المصريين.

وتنتقل الأحداث للقرن العشرين، حيث يولد الطفل حامد، الذي يهتم أهل قريته بالرجل المبروك “السلطان حامد” وينذرون له كل نذر، ويشعلون الشموع أمام مقامه بالقرية.

قنوات عرض مسلسل “سره الباتع”

مسلسل “سره الباتع” من المقرر عرضه على مجموعة قنوات الحياة وon، بالإضافة إلى منصة watch it الإلكترونية.

برومو مسلسل “سره الباتع”

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لـ مسلسل “سره الباتع”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

وشهد برومو مسلسل “سره الباتع”، مشاهد تاريخية تؤرخ لحظة احتلال الحملة الفرنسية لمصر، ومقاومة الشعب لها، ومدى رفضهم للاستعمار.

أبطال مسلسل “سره الباتع”

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبد العزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.