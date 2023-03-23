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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير قابل للتعديل.. الكينست الإسرائيلي يصادق على هذا القانون

صدى البلد

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، على قانون يمنع عزل رئيس بنيامين نتينياهو والحكومة من منصبه، ليحصن بذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي نتنياهو، بحسب إفادة وكالة الأنباء الفلسطينية "سوا".

 

وتمت المصادقة على القانون تمت بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، فيما عارضه 47 عضوا، وتغيب عن جلسة المصادقة عضوا الكنيست عن حزب "الليكود"، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، كما تغيب عن الجلسة عضو الكنيست عن "شاس موشي" أبو طبول، وفقاً ل للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".


وكان رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب "الليكود"، قد تقدم بمشروع القانون الذي ينص على منع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.


يشتمل تعديل هذا القانون على أن إعلان التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة رئيس الحكومة جسديا أو نفسيا على القيام بمهامه، وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.


ويشار إلى أنه إذا عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.


ولا يحق للمحكمة العليا، وفقا للتعديل، النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية في هذا الشأن.

إسرائيل نتنياهو الحكومة الإسرائيلية نتينياهو رئيس الحكومة الكنيست الإسرائيلي وكالة الأنباء الفلسطينية

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