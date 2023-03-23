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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أشهر مقدمة برامج أطفال في مصر.. وفاة الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة

الإذاعية الراحلة
الإذاعية الراحلة فضيلة توفيق

أعلن الدكتور خالد منتصر وفاة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، الشهيرة بـ "أبلة فضيلة" في كندا حيث تعيش.

وكتب خبر وفاتها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وقال: "توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز".

وغيب الموت الإذاعية الكبيرة عن عمر يناهز 94 عاما، فهي من مواليد 4 يناير 1929، وتعد أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية.

من هي أبلة فضيلة ؟ 

كانت قد تخرجت من كلية الحقوق وتعلمت على يد "بابا شارو" الإذاعية المصري الشهير مقدم برامج الأطفال.

وعن حياتها الشخصية هي أخت الممثلة محسنة توفيق، وكانت قد ولدت لأم تركية ولها شقيقتان وشقيق واحد، وشقيقتها الفنانة الراحلة محسنة توفيق.

أبلة فضيلة والأطفال

بدأت عملها في مكتب محاماة، لكن في عام 1953 كانت قد قابلت الإذاعي "بابا شارو" واسمه الحقيقي محمد محمود شعبان وأعربت له عن أمنيتها في ان تكون يوما ما مذيعة للأطفال.

وبالفعل ساعدها على تحقيق حلمها، وتم تعيينها في الإذاعة التي كانت تابعة حينها لوزارة المواصلات، وكانت البداية في قراءة النشرة، وبعد تدريب وعمل على مدار ست سنوات انتقلت للعمل في التليفزيون.

وفي عام 1959 تحقق حلمها بالعمل مع بابا شارو، ولها برنامج آخر وهو برنامج غنوة وحدوتة، التي استضافت فيه العديد من الشخصيات مثل أنيس منصور وعبدالحليم حافظ ونجيب محفوظ.

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