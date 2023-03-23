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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وكالة موديز بشأن تغير تصنيف 6 شركات سعودية

السعودية
السعودية

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، اليوم الخميس، أنها غيرت نظرتها المستقبلية لـ 6 مؤسسات اقتصادية في المملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية.

وأضافت مودير في بيان لها اليوم، أن المؤسسات السعودية هي: أرامكو السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، سابك السعودية، الاتصالات السعودية، الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس"، والشركة السعودية للكهرباء.

وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، أنها ثبتت تصنيف دولة الإمارات عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت وكالة التصنيع الائتماني، أن النظرة المستقبلية تعكس توقعات بأن تؤدي جهود الإمارات لتعزيز القطاعات التي لا تعتمد على الهيدروكربون لخفض انكشافها المباشر على دورات أسعار النفط.

كما أشارت إلى أن التصنيف مدعوماً بتقييم بأن مستوى ديون الحكومة في الإمارات سيظل منخفضاً جداً.

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وكالة موديز السعودية أرامكو السعودية صندوق الاستثمارات العامة الاتصالات السعودية سابك السعودية الشركة السعودية للكهرباء

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