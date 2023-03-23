رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود قسم أمراض الباطنة بطب البنات

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود العلمية لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة نحو تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وثمن رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في اليوم العلمي لقسم الأمراض الباطنة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتورة سبيلة جمعة، رئيسة القسم، والذي يقام تحت عنوان: «صيام شهر رمضان للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة» هذه الجهود التي تصب في خدمة المجتمع وزيادة الوعي الصحي للمواطنين، وذلك حضور الدكتور محمد الغباري، أستاذ الأجيال والمربي الفاضل الذي لا يدخر وسعًا في تقديم الدعم العلمي لشباب الأطباء في إطار التعليم الطبي المستمر.

وعبر الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، عبر عن سعادته بهذا اللقاء العلمي، الذي يسهم في مصلحة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن المجتمع ينظر إلى الطبيب الأزهري نظرة خاصة؛ لأنه درس علوم الدين والدنيا معًا، مما يؤهل الطبيب الأزهري ويجعله مميزًا عن غيره من الأطباء.

ووجهت الدكتورة سبيلة جمعة، رئيسة قسم الباطنة العامة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، الشكر لفضيلة رئيس الجامعة ونوابه؛ لدعمهم جميع اللقاءات العلمية، مشيرة إلى أن اليوم العلمي تضمن توصيات ونصائح، وخاصة للحوامل خلال شهر رمضان المبارك، ومنها:

ينصح الحوامل اللائي لا يجدن لديهن القدرة على الصيام أو يخشين أن يؤثر الصيام سلبًا على حملهن باستشارة الطبيب المختص، وإجراء فحوصات طبية عامة قبل اتخاذ قرار صيام شهر رمضان، علمًا بأن الشريعة الإسلامية تبيح للحامل الإفطار في رمضان في بعض الحالات.



ووجهت الدكتورة سبيلة جمعة المرأة الحامل بأخذ قسط كافٍ من الراحة خلال صيامها في نهار رمضان، وأن تحرص على تناول كميات كافية من الطعام الصحي، وشرب ثلاثة ليترات من الماء بين الإفطار والسحور، مع تجنب العادات الغذائية السيئة، مثل: تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.