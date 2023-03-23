"كنت ماشي بدراعي" ميدو يكشف سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا

أكد أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق، أنه اعتزل اللعب مبكرا، وكان يخطط للاعتزال في سن الـ30، منوهًا بأن القرارات الخاطئة والصدمات سبب الاعتزال المبكر.

وأضاف "ميدو"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "وأنا في سن مبكر كنت بعمل بالقوة والذراع .. تعرضت لإصابات كثيرة في سن الـ30 عاما"، كما أن هناك مفارقة كبيرة وكان يفكر أن يكون مدربا ويكون له عمل خاص والعمل في الاستثمار الرياضي.

وأشار إلى أنه حضر خطط لتنفيذها بعد الاعتزال منذ فترة طويلة، ولم يندم على الاعتزال وصنع الكثير من الانجازات، منوهًا بأنه كان اصغر مدرب يحقق بطولات وعمل في قنوات كبيرة جدًا.