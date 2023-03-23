ميدو على غرامة كهربا: الأهلي اللي هيخسر برحيله

علق الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الكرم المصرية السابق، على عدم دفع كهربا الغرامة لنادي الزمالك حتى الآن، قائلا: "كهربا بيشتري وقت.. بيتخذ الإجراءات القانونية والمحامي بتاعه بيماطل".

وأوضح "ميدو"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التأخير في دفع الغرامة يزيد من الفوائد على المبلغ الأصلي، منوهًا بأن الطريقة التي رحل بيها عن نادي الزمالك غير جيدة، مضيفًا: "حد جنبه قاله معلومة غلط".

وأشار إلى أن الزمن لو عاد بكهربا مرة أخرى لن يرحل عن الزمالك بهذه الطريقة، مضيفًا: "مفيد للنادي الأهلي وأفضل لاعب في هجوم الأهلي.. ولو مشي من الأهلي هو اللي هيخسر".