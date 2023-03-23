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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: محمد صلاح كابوس على مسئولي اتحاد الكرة في مصر لهذه الأسباب

محمد صلاح
محمد صلاح

قال أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، إن محمد النني يستحق لقب "العالمي"؛ لأنه رغم الانتقادات التي توجه إليه، إلا أنه أثبت أنه لاعب كبير وشخصية عظيمة.

وأضاف "ميدو"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن محمد النني لاعب يمتلك مزايا خارج الملعب، وهو خير ممثل للاعبين المصريين، إذ أنه دائمًا متميز ومحترم ويتدرب بشكل جيد.

وأوضح ميدو، أن تدخل محمد صلاح في إدارة المنتخب دائمًا للأصلح، وهو يطبق ما مر به ومشكلته الحقيقية مع المنتخب هو عدم الاريحية في تطبيق فكره، متابعًا: " صلاح بالنسبة للمسئولين كابوس".

وتابع: "هناك من يحاربه لعدم تطبيق فكرته وما مر به، مؤكدا أن تطبيق فكر واحترافية صلاح سيكون في مكان كبير جدًا في الكرة.

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