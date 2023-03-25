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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الأقصر.. مواطن من ذوي الهمم يطالب بتوفير فرصة عمل ضمن الـ5%

صدى البلد

ناشد المواطن محمد سيد بصري محمود، المقيم بحاجر المريس مركز الطود غرب الأقصر، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.


ويقول فى رسالته : أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعول أسرة مكونة من الأم والاب، ومعاش التضامن غير كاف لسد الاحتياجات المنزلية من مأكل ومشرب ومستلزمات منزلية وسداد مرافق من كهرباء ومياه ومستلزمات علاج للاسرة ومستلزمات علاجى الخاص.


وأضاف : حيث أننى أعاني من ضعف شديد بالسمع وعدم القدرة علي تميز الكلام والنطق ولا أمتلك سماعة طبية كما هو موضح بالتقرير الطبي من مستشفي الأقصر الدولي, وأتقدم بطلب الي التضامن الاجتماعي بالأقصر فى جمعية تأهيل المعوقين بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠١١ بترشيحي عامل نظافة وحتي الآن لم يتم النظر في أمري.


أوضح، "تقدمت بطلب فحص طبي اخر الي مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين بالقرنة غرب الأقصر من منحي فرصة عمل اسوة بالمعاقين بتاريخ ١أبريل ١٩٩٢ لم يتم منحي فرصة عمل كذلك وأحمل رقم قومي  ٢٩٢٠٤٠١٢٧٠٠٢١٤، مناشدا المسئولين منحه فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 % والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بالصعيد حتي نتمكن من تكوين اسرة و توفير حياه كريمة". 

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مواطن من ذوي الهمم يناشد بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 %


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة وزارة التضامن ذوي القدرات الخاصة توفير فرصة عمل ذوي القدرات توفير حياة كريمة

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