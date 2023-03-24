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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل سره الباتع الحلقة 2| الحملة الفرنسية ترتكب مجازر ضد المصريين

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 2، تصاعدا في الأحداث، مع بداية عرض الحلقة عبر قناة الحياة الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وبدأ مسلسل سره الباتع الحلقة 2، بمحاولة حامد (الفنان أحمد فهمي) فك شفرات الخطاب الذي عثر عليه في مقام السلطان حامد، الذي قاوم الحملة الفرنسية.

ويعلم حامد من عالم الآثار (محمود قابيل) أن الرسالة التي عثر عليها في المقام، هي لأحد العلماء الذين جاءوا مع الحملة الفرنسية (حسين فهمي) الذي تأثر بالرجل المبروك السلطان حامد، وأصبح من مريديه.

ويوجه العالم الفرنسي، رسالته إلى أحفاد نابليون بونابرت وأحفاد السلطان حامد، ويخبرهم أن الفرنسيين ارتكبوا العديد من المذابح والجرائم في مصر، وهذه الرسالة ترك نسخة منها في كل مقام من مقامات السلطان حامد، ليعلم الجميع قصته.

ويرصد المسلسل صمود الفلاحين المصريين ضد الحملة الفرنسية، ومعهم السلطان حامد (أحمد السعدني)، كذلك يظهر صديق الأخير الشيخ صابر (الشاعر هشام الجخ).

 

تتر مسلسل سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ فيسبوك ” صور تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتير مسلسل سره الباتع . 

وعلق خالد يوسف قائلاً :" مع الكينج  محمد منير اثناء تسجيل اغنية مسلسل سره الباتع من الحان وليد سعد الامل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات  مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي ان هذه الاغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقي في وجدان الناس". 

 

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع من المقرر عرضه علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الالكترونية. 

 

برومو مسلسل سره الباتع

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لـ مسلسل “سره الباتع”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

وشهد برومو مسلسل سره الباتع، مشاهد تاريخية تؤرخ لحظة احتلال الحملة الفرنسية لمصر، ومقاومة الشعب لها، ومدى رفضهم للاستعمار. 

لمشاهدة برومو المسلسل اضغط هنا 

 

أحداث مسلسل سره الباتع 

 مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني. 

 

بوسترات مسلسل سره الباتع 

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوسترات الرسمية لمسلسل سره الباتع، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2023، ويشهد عودة المخرج خالد يوسف مرة أخرى بعمل  ضخم يشارك به كوكبة كبيرة من النجوم. 

 

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

سره الباتع مسلسل سره الباتع احمد السعدنى احمد فهمي حنان مطاوع حسين فهمي

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