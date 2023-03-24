عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. متظاهرون يشعلون النار في مبنى بلدية مدينة بوردو |فيديو

فرنسا
فرنسا

قالت وسائل إعلام فرنسية، أن متظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد، أضرموا النار في مبنى بلدية مدينة بوردو جنوب غربي البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرفة الرئيسية لمدخل مبنى البلدية كانت هدفا للمتظاهرين، يوم الخميس في حوالي الساعة 8 مساء.

وأشارت إلى أنه تم إحراق الباب الخشبي الضخم الرئيسي من قبل مجموعة من المتظاهرين الذين قبل فترة وجيزة، انطلقوا في مظاهرة جامحة من ساحة النصر، وقد التهمت النيران الباب الرئيسي رغم التدخل السريع لرجال الإطفاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، اليوم الخميس، إن أعمال العنف من قبل المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد غير مقبولة.

وكتبت بورن، في تغريدة على “تويتر”، "من حقكم التظاهر والتعبير عن معارضتكم، ولكن العنف والضرر الذي رأيناه اليوم غير مقبول. أنا ممتنة للشرطة وخدمات الطوارئ التي تم حشدها".

وكافحت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، لقمع الاحتجاجات الحاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل التي خرجت في انحاء البلاد.

وخرج أكثر من مليون متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد فيما وصفته بعض المصادر الأمنية بـ”العصيان” ضد الحكومة في باريس.

مظاهرات عنيفة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا على "العصيان" ضد الحكومة

فرنسا.. مليون شخص يتظاهرون ضد "قانون التقاعد".. والشرطة ترد بالغاز وخراطيم المياه

وأضرب عشرات الآلاف من العمال وأغلق المتظاهرون المواصلات العامة والمدارس ومصافي النفط.

وفي محاولة لتفريق الاحتجاجات، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات.

ووصف العديد من شهود العيان الوضع بأنه “خارج عن السيطرة”.

حرب في باريس

وكتبت إحدى وسائل الإعلام المستقلة على “تويتر”: “إنها حرب في باريس، لا وقت للنشر والاعتناء بنفسك”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جارالد دارمانين، مساء الخميس، إن أكثر من 120 شرطيا أصيبوا.

فرنسا بوردو نظام التقاعد بورن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

موضوعات متعلقة

تركيا .. زلزال قوي يضرب أنقرة

تحرك جديد.. الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا

إعلان صادم من وزيرة الطاقة الأمريكية بشأن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي

كوريا الشمالية تختبر سلاحا نوويا جديدا وكيم جونج أون يحذر من اندلاع الحرب

مظاهرات عنيفة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا على "العصيان" ضد الحكومة

بيان عاجل من أمريكا بعد أنباء تطوير روسيا والصين بديلا لـ الدولار

"وضاعة".. موسكو توبخ مسئول أمريكي كبير بسبب ضباط الجيش الروسي

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الانسحاب الروسي من خيرسون

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الدنمارك بعد العثور على جسم مجهول قرب نورد ستريم

دعاء الجمعة الأولى في رمضان .. للرزق والزواج وسداد الديون

تصعيد خطير .. مسئول روسي يطالب بوتين بمحو بريطانيا من على وجه الأرض

سوق الكانتو الحلقة 1.. أمير كرارة ينصب على ضابط أجنبي

أحد مشايخ سيناء: مصر ستبقى إلى الأبد رغم كل المؤامرات

رونالدو يقود البرتغال للفوز على ليختشنتاين في تصفيات يورو 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كل دولة أكلة.. ما لا تعرفه عن الدولمة

تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

لـ عزومات رمضان .. إتيكيت تناول الحمام بالشوكة والسكين

من كل محافظة أكلة.. اليخني الصعيدي.. ما هو وما طريقة عمله؟

فيديو

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ