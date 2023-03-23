عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عصيان ضد الحكومة في باريس.. احتجاجات فرنسا تخرج عن السيطرة| فيديو

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

كافحت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، لقمع الاحتجاجات الحاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل التي خرجت في انحاء البلاد.

 

وخرج أكثر من مليون متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد فيما وصفته بعض المصادر الأمنية بـ”العصيان” ضد الحكومة في باريس.

وأضرب عشرات الآلاف من العمال وأغلق المتظاهرون المواصلات العامة والمدارس ومصافي النفط.

وفي محاولة لتفريق الاحتجاجات، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والدوي والهراوات.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ضباطا مسلحون وهم يحتشدون بالمتظاهرين العزل.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى حواجز مشتعلة في شوارع باريس، حيث اشتعلت النيران في مدخل قاعة المدينة في بوردو، العاصمة الإقليمية لنوفيل-آكيتين.

وغيرت وحدة واحدة على الأقل من رجال الإطفاء ولاءها وانضمت إلى المتظاهرين.

الوضع خرج عن السيطرة

ووصف العديد من شهود العيان الوضع بأنه “خارج عن السيطرة”.

حرب في باريس

وكتبت إحدى وسائل الإعلام المستقلة على “تويتر”: “إنها حرب في باريس، لا وقت للنشر والاعتناء بنفسك”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جارالد دارمانين، مساء الخميس، إن أكثر من 120 شرطيا أصيبوا.

وكان اندلاع موجة السخط الشعبي بسبب إعلان الرئيس ماكرون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64، ابتداء من العام المقبل.

وأصر ماكرون على أن التغيير ضروري، وإلا فإن نظام المعاشات التقاعدية سيفلس في غضون السنوات العديدة القادمة.

وفرض قصر الإليزيه التغيير دون استشارة نواب يحاولون التعامل مع الاقتراح المثير للجدل منذ يناير.

وقال ماكرون ، الذي ظهر على شاشة التلفزيون، أمس الأربعاء، إن خطئه الوحيد هو “عدم إقناع الناس” بمزايا القرار، لكنه أصر على أنه لن يتراجع.

باريس فرنسا السلطات الفرنسية نظام التقاعد إصلاح نظام التقاعد بوردو احتجاجات فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

موضوعات متعلقة

أمريكا.. إعصار قوي يضرب لوس أنجلوس |فيديو

ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب واشنطن ولندن بشأن اليورانيوم

شوارع فرنسا تشتعل.. اعتقال 82 متظاهرا وإصابة أكثر من 130 رجل أمن

روسيا تستعد للتحرك.. بيان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن حرب أوكرانيا

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

مفاجأة صادمة.. الكشف عن تورط المخابرات الأمريكية بشكل مباشر في حرب أوكرانيا|تفاصيل

إسرائيل.. زعيم المعارضة يصف تصريحات نتنياهو بـ"الأكاذيب".. ويدعو أعضاء حزبه للانشقاق عنه

إرجاء جلسة توجيه لائحة اتهام جنائية لـ ترامب.. تعقيدات قانونية

ترشيحاتنا

أفضل النصائح لقائدي السيارات في رمضان

احتجاجات فرنسا تمثل خطرا على حياة ملك إنجلترا.. ماذا يحدث؟

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الانسحاب الروسي من خيرسون

داعش يرتكب مجزرة بشعة بحق مدنيين في سوريا.. تفاصيل

عصيان ضد الحكومة في باريس.. احتجاجات فرنسا تخرج عن السيطرة| فيديو

الصور الأولى لحادث حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كل محافظة أكلة.. اليخني الصعيدي.. ما هو وما طريقة عمله؟

هاجمتها رانيا يوسف في أول أيام رمضان| من هي الممثلة روان الفؤاد؟

مسلسل ستهم الحلقة 1.. قتل إياد نصار وارتداء روجينا زي الرجال

على الفطار .. 3 طرق طبيعية لعلاج الحموضة في رمضان

فيديو

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ