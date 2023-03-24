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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوق الكانتو الحلقة 1.. أمير كرارة ينصب على ضابط أجنبي

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "سوق الكانتو"، العديد من الأحداث المشوقة،  حيث يجسد الفنان أمير كرارة دور "طه القماش" في خمارة يلعب القمار، ويقوم بالنصب على ضابط أجنبي ويدخل في شجار مع أحد الزبائن.

 

وجسدت الفنانة مي عز الدين، شخصية "راوية" وهي خياطة، ويقوم الفنان فتحي عبدالوهاب بإخفاء مبلغ من المال أسفل البلاط في مخزن للأقمشة.

أمير كرارة لصدى البلد: غيرت جلدي في سوق الكانتو والدور تحدٍ جديد|حوار

سوق الكانتو.. تعرف على موعد عرض المسلسل على 3 قنوات


 

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

 

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجار.

سوق الكانتو طه القماش أمير كرارة الفنان امير كرارة مي عز الدين الفنانة مي عز الدين فتحي عبد الوهاب ثراء جبيل

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