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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الجمعة الأولى في رمضان..بـ15 كلمة يرزقك الله من حيث لا تحتسب

دعاء الجمعة الأولى
دعاء الجمعة الأولى في رمضان

 يعد دعاء الجمعة الأولى في رمضان من أحرى الأدعية استجابة وأفضلها، حيث بها تفوز بخيري الدنيا والآخرة، ويأخذ دعاء الجمعة الأولى في رمضان أهميته من ارتباطه بيوم الجمعة، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، وتزيد بركته في رمضان ذلك الشهر الفضيل، الذي ننتظره من العام للعام، ومن ثم لا يمكن تفويت   دعاء الجمعة الأولى في رمضان لأي سبب كان، والذي بدأ ليلة الجمعة من مغرب اليوم الخميس وإلى مغرب الجمعة ، وحيث إنه يجمع بين بركات الأزمنة ، كما أنه من هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الذي ينبغي علينا التمسك به خاصة في شهر رمضان الكريم.

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دعاء الجمعة الأولى في رمضان

 ورد من دعاء الجمعة الأولى في رمضان ما يجلب الرزق، والتي ينبغي الحرص على ترديدها من ليلة الجمعة إلى آخر ساعة من يوم الجمعة لجلب الرزق سريعا، وينبغي عن ترديد دعاء الجمعة الأولى في رمضان أن نكون على ثقة تامة بالله عز وجل:

 • «يا مقيل العثرات، يا قاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب» .

• «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

 • «اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .  

• « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد، وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

• «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .

• «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لاأرجو أحدا غيرك ، اللهم وماضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين » .

• «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .

• « اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون» .

• «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولانصب إنك على كل شيء قدير» .  

• «اللهم لاتجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لايطغى وصحة لاتلهي».

• «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

• «ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

متى دعاء الجمعة الأولى في رمضان

يبدأ دعاء الجمعة الأولى في رمضان من ليلة الجمعة مع أذان مغرب الخميس إلى فجر الجمعة ، ليبدأ يوم الجمعة من الفجر وإلى مغرب الجمعة ، وكلاهما من أفضل الأزمنة، ونحن نشهد الآن في هذه اللحظة ليلة الجمعة الأولى من رمضان 2023، وفرصة الفوز ممتدة إلى مغرب الجمعة .

 

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