عاجل
أخبار السيارات|5 سيارات جديدة بـ 400 ألف جنيه.. اركبها أوتوماتيك سعر اسبرانزا A516 .. سر أرخص سيارة من بيجو 2023 أخبار التعليم|آخر موعد للتسجيل على المنصة الإلكترونية بزراعة عين شمس.. اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي نقاد: تدريس رواية “مهمة سرية” كفيل بتحسين مستوى اللغة العربية للطلاب أخبار الفن: مخرج شهير يستغيث لسرعة إنقاذ شيرين الطحان.. ناهد السباعي ورد ناري على تصريحات محمد رمضان إزعاج ورش الخردة كابوس يلاحق سكان صبحي حسين بمدينة بدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

.

تراجع كبير في أسهم بورصة أمريكا

صدى البلد

أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاعات هامشية في جلسة الخميس بعد أن فقدت أغلب مكاسبها المبكرة على الرغم من تطمينات وزيرة الخزانة الأمريكية بأنها سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على ودائع الأمريكيين بشكل آمن.

وكانت المؤشرات الأميركية قدر سجلت انخفاضات حادة بنهاية جلسة الأربعاء عقب قرار الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس وسط توقعات بأن يكون هناك زيادة أخرى إضافية في العام الحالي.

هبط مؤشر البنوك الإقليمية الأمريكية بنحو 3% مسجلاً أدنى إغلاق له في 27 شهراً بعد تراجع سهم بنك "فيرست ريبابلك" بأكثر من 6% ليغلق بالقرب من أدنى مستوياته على الإطلاق.

واستبعدت جانيت يلين في شهادتها أمام الكونجرس الأمريكي الحماية الشاملة لجميع الودائع في الوقت الذي تواصل فيه البنوك المركزية حول العالم زيادة معدلات الفائدة وتشكيل مزيداً من الضغط على القطاع المصرفي.

التضخم
قال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن تركيز الاحتياطي الفيدرالي ينصب في هذه الفترة على التشديد النقدي، وهذا مختلف عن التشديد الائتماني المرتبط بأزمة البنوك، مشددًا على أنَّ لهجة البنك المركزي الآن بشأن رفع أسعار الفائدة تحوّلت من الحديث عن "مواصلة رفع الفائدة" إلى الحديث عن "بعض الزيادات" في الفترة المقبلة.

وأوضح باول أن "توقعاتنا الأساسية لا تشير إلى خفض لأسعار الفائدة" خلال العام الجاري، "وسنرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتجنا إلى ذلك"، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية القادمة هي التي ستحدّد الاتجاهات بشأن الفائدة.

وقال إن انخفاض التضخم قد يأتي كنتيجة لتشديد ظروف الائتمان بين البنوك في أعقاب المشكلات الأخيرة، وليس بالضرورة كنتيجة للتشديد النقدي وحده، ولذلك يجب الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه كل هذه التطورات الأخيرة.

ولفت رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره أمس إلى أنَّ التضخم يواصل انخفاضه منذ 6 أشهر "وإن كان بوتيرة أبطأ مما نريده".

أمريكا البنك المركزي الخزانة الأمريكية الأمريكي مشي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التضخم انخفاض التضخم الفيدرالى الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

موضوعات متعلقة

رئيس الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي: نحاول إعادة مستويات التضخم إلى 2%

الزيادة التاسعة على التوالي|هل يساعد رفع أسعار الفائدة في مكافحة التضخم بأمريكا؟

ترشيحاتنا

موعد مباراة المنتخب ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

صلاة التراويح كم ركعة.. وأسباب اختلاف الفقهاء

تراجع كبير في أسهم بورصة أمريكا

أقوى اتصال 5G.. سعر جوال vivo Y76 5G في السعودية

ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا

أول حلقة بتقول عمل مهم.. رئيسة القومي للمرأة تشكر صناع رسالة الإمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة..وصايا هانى الناظر لصيام رمضان بأمان..تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

لقطات نادرة.. فيديو يوثق مشاجرة غريبة بين سنجاب وغراب في أمريكا

ضربت الضباط فحملوها.. فيديو صادم لمشاجرة على متن طائرة في أمريكا

هل تناول الشاي بعد السحور يمنع الشعور بالعطش؟

فيديو

في عيد ميلاد نادية الجندي.. سر خلافها الشهير مع نبيلة عبيد

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ