أول حلقة بتقول عمل مهم.. رئيسة القومي للمرأة تشكر صناع رسالة الإمام

عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بمسلسل رسالة الإمام الذى يقوم ببطولته النجم خالد النبوي.

كتبت مايا مرسي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ألا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحياناً كسب القلوب أولى من كسب المواقف، ولا تهدم الجسور التي بنيتها، وعبرتها، فربما تحتاجها للعودة يوماً ما. دائماً أكره الخطأ، لكن لا تكره المخطئ. ابغض بكل قلبك المعصية، لكن سامح وارحم العاصي".



وأضافت "انتقد القول، لكن احترم القائل، فإن مهمتنا هي أن نقضي على المرض، لا على المرضى، لا تحاول أن تكون مثالياً في كل شيء، لكن إذا جاءك المهموم فأنصت، وإذا جاءك المعتذر فاصفح، وإذا قصدك المحتاج فانفع وحتى لو حصدت شوكاً يوماً ما، فكن للورد زارعاً.

وتابعت “مسلسل الامام الشافعي …. من اول حلقة بيقول انا عمل مهم”.

