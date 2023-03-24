للطلاب.. طرق المذاكرة الصحيحة في رمضان

قالت الدكتورة أمل شمس استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن تنظيم الوقت ، ووضع جدول بما يريد الطالب إنجازه، أهم خطوات النجاح للطالب خاصة في شهر رمضان الكريم .

وأضافت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ،أن هناك خطوات يجب أن يتباعها الطالب خلال شهر رمضان الكريم حتى يكون الصيام غير مجهد وتتمثل في تنظيم الوقت ، وتحديد هدف للطالب .

وأكدت الدكتورة أمل شمس ، إن أفضل أوقات للمذاكرة يكون بعد الإفطار بساعتين وبعد صلاة الفجر مشددة على الطلاب تجنب المؤثرات في رمضان كالفضائيات حيث تكثر البرامج والمسلسلات الرمضانية في هذا الشهر وتكون مضيعة الوقت، فضلا عن تجنب أجهزة المحمول وغيرها.

وأشارت استاذ علم الاجتماع ،إلي ضرورة اتباع نظام غذائي صحي الذي يمد الانسان بالعناصر التي تحتاجها من أجل التركيز، مع تقليل من تناول الأطعمة الدسمة،وهناك أطعمة تساعدك على التركيز .

وقال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس وأستاذ المناعة إنه تم إعلان جداول الترم الثاني، لذلك نوجه للطلاب عدة نصائح للحفاظ علي سلامتهم اثناء الدراسة بالترم الثاني وهي عدم التقبيل والالتزام بالكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وعدم تناول الأدوات المستخدمة في الدراسة مثل القلم وغيره من الاشياء المستخدمه.



وقدم أبوشنب نصائح لتقوية الذاكرة:



_تناول المأكولات البحرية لانها تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للمخ، وتعمل على تنشيط الذاكرة، ومن أهم العناصر الغذائية التي تحتويها أوميجا 3، وينصح بتناول السمك 3 مرات أسبوعيا.



_ التفاح من أهم الفواكه المفيدة لتقوية الذاكرة، وهو يحمي من التهابات الخلايا الدماغية، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين، ولهذا ينصح بتناول ثمرة من التفاح يوميًا لأفضل النتائج.



_تعمل الشوكولاتة على تدفق الدم إلى الدماغ، كما تعمل على تنبيه الدماغ، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكافيين.



_البيض ينشط الذاكرة فهو يحتوي على العناصر الغذائية المهمة للجسم، ويعمل على إمداد الجسم بالطاقة، وبالتالي الزيادة من التركيز والانتباه .



وقدم أيضا عدة نصائح لتقوية جهاز المناعة :



_ الدواجن: غنية بفيتامين ب 6 والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.



- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.



_ممارسة الرياضية بشكل يومي



_تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها



_تناول البيض والجبن



_تناول المكسرات بأنواعها



_التوقف عن التدخين