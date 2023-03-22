أخبار التعليم|آثار القاهرة: امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 1 أبريل.. جامعة حلوان تنظم الحفل الختامي لمسابقة «انت النجم»

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



البحث العلمي تعقد سيمينار بعنوان “مستقبل الميتافيرس”

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن عقد سيمينار بعنوان "مستقبل الميتافيرس: "استكشاف الإمكانيات والفرص والتحديات".



آثار القاهرة: امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 1 أبريل

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم"، حيث قال إنها سوف تعقد مع بداية شهر أبريل وتكون حضوريا داخل مقر الكلية.





الآن ... أفضل وقت لمشاهدة أفضل الظواهر الفلكية

نشهد الآن خلال ساعات الليل ظاهرة فلكية، يبحث عنها جميع محبي رصد ومشاهدة الظواهر، حيث يختفي القمر عن السماء ليسمح الرؤية النجوم والظواهر الفلكية، ليسمح بانتقاء أفضل الظروف والأوقات للاستمتاع بمشاهدة السماء ورصد ما بها من نجوم وكواكب ومتابعة الظواهر والأحداث الفلكية أولاً بأول.



اليوم.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بكلية الآثار جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس اليوم الأربعاء ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتس" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ، فى تمام الساعة ١١ صباحا بمقر كلية الآثار ،جامعة عين شمس.



اليوم .. جامعة حلوان تقيم الحفل الختامي لمسابقة "انت النجم"

أعلنت جامعة حلوان إقامتها اليوم الأربعاء الحفل الختامي لمسابقة انت النجم لاكتشاف المواهب الطلابية بالمسرح الكبير بمجمع العلوم و الثقافة بحرم الجامعة الساعة العاشرة صباحًا .