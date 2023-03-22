رئيس القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال أسوان.. ويؤكد: لا خسائر

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا عاجلًا للكشف عن تفاصيل زلزال جديد شهدته مصر منذ قليل.

حيث قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: إنه في تمام الساعة 2:01 صباحًا ، حدثت هزة أرضية أو زلزال على بُعد 17 كم شمال شرق أسوان.

زلزال اسوان اليوم

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: أن زلزال اليوم الذي تم تسجيله كانت قوته 4 درجات على مقياس ريختر .

وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن زلزال اليوم وقع على خط عرض 24,38 شمالا وخط طول 33,25 شرقا ، بعمق 10 كم

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: لقد ورد للمعهد ما يفيد بحدوث زلزال ولكن دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وعلى جانب آخر، كان قد حسم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الجدل حول حقيقة حدوث زلزال مُدمر في مصر حسب كلام المدعي الهولندي .

حيث قال المعهد القومى للبحوث الفلكية: إن تصريحات المدعي الهولندي التي تدّعي حدوث زلزال مدمر في مصر، هي تصريحات ليس لها أصل علمي نهائياً.