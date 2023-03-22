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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آثار القاهرة: امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 1 أبريل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم"، حيث قال إنها سوف تعقد مع بداية شهر أبريل وتكون حضوريا داخل مقر الكلية.

وأوضح رجب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن امتحانات الميد تيرم تنطلق يوم الاثنين 1 أبريل، وتكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، إلى أن يتم إجراء الامتحانات في موعد المحاضرة.

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وأشار عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، علي أن هناك 20 درجة علي إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" للعام الجامعي الحالي 2022 - 2023، وسوف تكون في ورق مختوم من الكنترول ويستلمها دكتور استاذ المادة، مضيفآ إلي  أن تم إيضا تجهيز صالات مجهزة لعقد امتحانات الميدترم، حتي يتم خوض الاختبارات بها في حالة طلب دكتور المادة ذلك الأمر بسبب العدد الكبير من الطلاب.


جامعة القاهرة

نظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، ورشة عمل عن الخلايا الشمسية بعنوان: "الخلايا الشمسية التقنيات الحالية والاتجاهات الجديدة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جالا العزب عميدة المعهد، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالمعهد والباحثين والمختصين.

واستهدفت ورشة العمل حشد الباحثين والعلماء والطلاب في مجال علوم الليزر وتطبيقاته وعلى الأخص في الطاقة المتجددة والنظيفة ودورها في الحفاظ على البيئة، حيث مثلت ورشة العمل مجموعة واسعة من الموضوعات التي تغطي المجالات الرئيسية في الخلايا الشمسية وأنواعها وأحدث التطورات في التصميم والإنتاج بالإضافة إلى الاتجاهات الحديثة لرفع الكفاءة وتعظيم الاستدامة، وإتاحة فرصا لتبادل الأفكار العلمية، وفتح سبل التعاون المثمر بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والتنظيمية وكذلك بين العلماء والمهنيين الشباب والباحثين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية موضوع ورشة العمل حيث تعد الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تحظى باهتمام محلي وعالمي لما لها من دور في المحافظة على البيئة والحد من مخاطر التلوث البيئي وتغيرات المناخ وما لها من تأثير سلبي على صحة الإنسان والحيوان.

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