اليوم .. جامعة حلوان تقيم الحفل الختامي لمسابقة انت النجم

أعلنت جامعة حلوان اقامتها اليوم الاربعاء الحفل الختامي لمسابقة انت النجم لاكتشاف المواهب الطلابية بالمسرح الكبير بمجمع العلوم و الثقافة بحرم الجامعة الساعة العاشرة صباحا .

وكشفت الجامعة حضور النجم ايهاب توفيق الحفل الختامي لمسابقة “انت النجم” بالجامعة وإشرافه علي الحفل في المجالات الفنية والثقافية كعضو لجنة التحكيم في مجال الموسيقى والغناء

ويعقد الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، محمد السيد جاد مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.