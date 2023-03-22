عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بكلية الآثار جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس  اليوم الأربعاء  ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتس" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ، فى تمام الساعة ١١ صباحا بمقر كلية الآثار ،جامعة عين شمس.

 

 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.

 

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآثار في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

txt

افتتاح معرض سوق الخير بكلية التجارة جامعة عين شمس

ينظم ورشة العمل الدكتور احمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

تستهدف ورشة العمل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، طلاب الدراسات العليا، وطلاب المراحل الأولي بالكلية.

يحاضر بورشة العمل الأستاذ سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني.

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، واستراتيجيات التحضير للأمتحان.

جامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين المجلس الثقافي البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

عاجل .. زلزال يضرب مدينة أسوان بقوة 4 درجات بمقياس ريختر

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

ترشيحاتنا

سكب عليه مادة سريعة الاشتعال.. بريطانيا تعتقل مهاجمًا أحرق رجلاً

ناقد رياضي يثير الجدل: لاعبون كبار سيرحلون عن الزمالك نهاية الموسم

أبرزها البكاء والالتفات.. أمور مباحة وأخرى محظورة أثناء الصلاة

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 22-3-2023

الرئيس الفرنسي: استخدام الدستور لإقرار مشروع الإصلاح أمر جيد إذا أردنا احترام مؤسساتنا

سوريا.. عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي والنيرب العسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دماغك قفلت.. اكتشف أسباب صعوبة التركيز

بسعر غير متوقع..نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة خلال إحيائها حفل عيد الأم

تجاوزت 2 مليون جنيه.. أسعار صادمة لفساتين نانسي عجرم من حفلاتها بكندا

3 نصائح لمرضى السكري فى رمضان | تضمن لك الصيام بنجاح

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ