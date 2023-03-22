اليوم.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بكلية الآثار جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس اليوم الأربعاء ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتس" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ، فى تمام الساعة ١١ صباحا بمقر كلية الآثار ،جامعة عين شمس.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآثار في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

ينظم ورشة العمل الدكتور احمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

تستهدف ورشة العمل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، طلاب الدراسات العليا، وطلاب المراحل الأولي بالكلية.

يحاضر بورشة العمل الأستاذ سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني.

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، واستراتيجيات التحضير للأمتحان.