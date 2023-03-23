كتابة مقترحات المشاريع البحثية وبناء القدرات بالتعليم العالي ورشة عمل بعين شمس



يعقد بمركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس ورشة عمل في كتابة مقترحات المشاريع البحثية ومشروعات بناء القدرات بمؤسسات التعليم العالي والهيئات والوزارات .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وتحت إشراف الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس

واوضحت جامعة عين شمس ان الورشة تقام بنظام الحضور الفعلي بمقر المركز وسيقوم بالتدريب الدكتور خالد السعدنى ، خبير التعليم والبحث والابتكار بالاتحاد الاوربى – برنامج الآلية الأوروبية للجوار الخاص بالتعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط - خبير كتابة وإدارة المشروعات

ويمكن الاستفاده من ورشة العمل يرجي تسجيل فكرتك من خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/ZAyiqe1F4vivmSkB7



وانطلاقاً من حرص جامعة عين شمس لتحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال علمائها الرواد والمتميزين في شتى المجالات ، والاستفادة من الخبرة العملية للحاصلين على الجوائز المرموقة ، واصل مكتب جوائز الجامعة اجتماعاته وعقد اجتماعه الرابع والثلاثين للحاصلين على جوائز مرموقة محلية وإقليمية وعالمية ، والذي عقد بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة في 21 مارس 2023