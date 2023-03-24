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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار خطير.. روسيا تدرس وقف صادرات القمح وزيت دوار الشمس

قرار خطير.. روسيا
قرار خطير.. روسيا تدرس وقف صادرات القمح وزيت دوار الشمس

قالت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية، اليوم الجمعة، إن روسيا قد توصي بوقف مؤقت لصادرات القمح وزيت دوار الشمس بعد انخفاض حاد بالأسعار العالمية في الأسابيع الأخيرة.

 

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصدرين لم تحددهما حضرا اجتماعًا حكوميًا بشأن هذه الخطوة، إن وزارة الزراعة الروسية ستلتقي ممثلي القطاع هذا الأسبوع؛ لمناقشة فكرة فرض قيود مؤقتة على الصادرات.

 

تراجعت أسعار زيت دوار الشمس بأكثر من 20% خلال الأيام العشرة الماضية، وستسعى الحكومة إلى مضاعفة مشترياتها من الحبوب لتصل إلى 10 ملايين طن
 

وتعتبر روسيا من بين أكبر مصدري القمح وزيت دوار الشمس والبذور في العالم.

 

ونقلت الصحيفة عن الحكومة قولها خلال اجتماع مغلق، أمس الخميس، إن أسعار زيت دوار الشمس تراجعت بأكثر من 20% خلال الأيام العشرة الماضية.

 

وقالت الحكومة بالفعل إنها ستسعى إلى مضاعفة مشترياتها من الحبوب لصندوق الاحتياطيات الحكومي إلى أكثر من ثلاثة أمثال لتصل إلى 10 ملايين طن.

 

ويهدف الصندوق إلى المساعدة في تهدئة الأسعار المحلية.

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