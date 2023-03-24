شياطين الإنس في رمضان| قتل شاب أمام مسجد.. وآخر يدفع حياته ثمنا لحماية خطيبته من التحرش

ساعات قليلة مرت على أول أيام شهر رمضان الكريم سجلت خلالها اقسام شرطة بالقاهرة والمحافظات عدة جرائم بشعة نفذها "شياطين الانس" في الأيام المباركة كان ابرزها دفع شاب حياته ثمنا لدفاعه عن خطيبته من التحرش وتمزيق اخر امام مسجد بالدقهلية علاوة على حوادث قدرية كشفت عن علاقة محرمة بين رجل وسيدة عقب العثور على جثتيهما عاريان في حمام شقة وأيضا السحور الأخير لعامل أوسيم وزوجته حيث احترقت شقتهما وفارقا الحياة.

جريمة امام المسجد

اول جريمة قتل سجلها مركز تمي الإمديد بمحافظة الدقهلية أمام مسجد عندما نشبت مشاجرة بين شخصين طعن أحدهما الآخر طعنة نافذة أودت بحياته في الحال وسط فزع المارة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالي مدينة تمي الإمديد بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما إمام المسجد.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى "عرفة.م.ع"، 40 عامًا، وإصابة آخر يدعى "محمد.ع.ه.أ"، 31عامًا، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى تمي الأمديد، ونقل المصاب إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة.

بالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين الشابين عقب خروج المتهم من المسجد وأداء صلاة الظهر، بسبب وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وأحد أقارب المتهم، وفوجئ الثاني بإخراج الأول سلاح ابيض من طيات ملابسه وتسديد طعنات له وعند محاولة الفرار منه أمسك بالسلاح وسدد له طعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال فيما أصيب المتهم بطعنات نافذة بالبطن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابه العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بوضع المتهم تحت حراسة الشرطة بالمستشفى واستجوابه حال سماح حالته الصحية.

وقالت ابنة شقيقة المتهم: "المجني عليه انتظر خالي خلال خروجه من أداء الصلاة واعتدى عليه بالضرب فجأة وسدد له 4 طعنات إلا أن خالي استطاع استخلاص السلاح من يده في محاولة لصد الضربات التي توجه إليه و سدد للمجني عليه طعنة في الرقبة دفاعا عن نفسه.

وتابعت: "خالي بين الحياة والموت وجرى نقله من مستشفى تمي إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لخطورة حالته ولم يقصد قتل المجني عليه وكان يحاول الدفاع عن نفسه".

ثمن الشهامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين بقتل شاب لمحاولته الدفاع عن خطيبته من التحرش بمنطقة النهضة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بمقتل شاب على يد آخرين طعنا بمنطقة النهضة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بعدة طعنات نافذة وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مجموعة من الأشخاص حاولوا التعدي على خطيبته وتحرشوا بها لفظيا وحينما حاول الدفاع عنها، طعنوه عدة طعنات حتى سقط قتيلا وسط بركة من الدماء حوله.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المهتهمين.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

مصاب في مشاجرة بولاق

مشاجرة دموية دارت أحداثها بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، أصيب على إثرها شخصا جرى نقله إلى المستشفى للعلاج، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بشارع العشرين نطاق قسم بولاق الدكرور.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن إصابة شخص جرى نقله إلى مستشفى بولاق الدكرور للعلاج.

وتمكنت القوات من القبض على طرفي المشاجرة وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

العشق الحرام في رمضان

عثر رجال مباحث القاهرة، على جثتين لسيدة وعشيقها متوفين، داخل حمام شقة سكنية، بشارع العشرين البحري، دائرة قسم شرطة المعصرة، ورجحت التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة حدوث تسرب غاز، أثناء ممارستهما الرذيلة داخل الحمام، أول أيام شهر رمضان.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي، بشارع العشرين البحري، دائرة القسم، بالعثور على جثتي لسيدة ورجل داخل الحمام وبالانتقال والفحص تبين أن السيدة تربطها علاقة غير شرعية بالمتوفي، وأثناء قيامهم بممارسة الرذيلة داخل الحمام اختنقا بسبب تسرب الغاز، ولا وجود لشبهة جنائية في الحادث.

السحور الأخير

شهدت منطقة أوسيم واقعة مأساوية عندما لقي عامل وزوجته مصرعهما أثناء نومهما بعد السحور اثر حريق شقتهما.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبو جبل دائرة القسم.

بالانتقال والفحص عثر على جثتى عامل وزوجته داخل غرفة النوم، وبعمل التحريات تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائى بالصالة، تم نقل الجثتين إلى مستشفى أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة.