المؤشر العالمي يحلل 1200 فتوى خاصة بشهر رمضان

أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عددًا جديدًا من نشرتها الشهرية "جسور" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لتوضِّح أهمَّ الأحكام المتعلقة بالصيام وعبادات الشهر الفضيل، كما تطوف في العدد على بعض المسائل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها.



يكتب افتتاحية العدد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بعنوان "نحو مجتمع آمن مستقر.. أعمال شهر رمضان"، حيث يتناول فضيلته كيف يزداد إقبال المسلم على فعل الخير في شهر رمضان وتنشط عزيمته للأعمال الصالحة والعبادة؛ خشية التقصير عن الوفاء بحقوق الله تعالى".



كما يطوف العدد بالمشهد الإفتائي في العالم الإسلامي في جولة إخبارية مكثَّفة.



وفي باب مؤشر الفتوى، تطالعون تحليلًا مهمًّا للمؤشر العالمي للإفتاء بعنوان: "الفتاوى الرسمية تدعو إلى التكافل والترشيد.. وفتاوى المتشددين تدعو إلى إعلاء "الجهاد المزعوم"، حيث أوضح المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أنَّ أكثر من (80%) من فتاوى رمضان الصادرة من جانب المؤسسات الإفتائية الرسمية العربية هذا العام ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بموضوعين مهمين، هما: (التكافل والترشيد).

فيما يتطرَّق العدد لقضية أخرى بعنوان "رمضان في المهجر .. المسلمون يمدون جسور التقارب مع الغرب باحتفالات الشهر الكريم، حيث يستعرض فريق تحرير جسور، مظاهر احتفالات المسلمين بقدوم رمضان في الخارج، وأهم التحديات التي تواجههم.

بينما يتناول العدد في باب فتوى أسهمت في حل مشكلة، موضوعًا بعنوان: تعرَّف على حكم تعجيل "الزكاة" قبل موعدها لقضاء حاجة الفقير .. وإخراج صدقة الفطر نقودًا.

وفي الباب نفسه تطالعون موضوعًا آخر بعنوان: حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة .. وصحة صيام مرضى السكر.



يتناول العدد أيضًا قضية ميقات صلاة الفجر في مصر، والرد على شبهات المشككين، إلى جانب موضوع آخر بعنوان: "نفحات الصيام وأثرها في التشريع الإسلامي".



وفي سياق متصل يكتب فضيلة الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- مقالًا مهمًّا بعنوان: "دور الفن وواجبه في رمضان"، حيث يتناول فضيلته رسالة الفن والدراما الوطنية والدينية خاصة في رمضان، ودَورها في رفع وعي الإنسان وترقية ثقافته وحسِّه.



كما يكتب هاني ضوة، نائب المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية ومدير التحرير، مقالًا بعنوان: "رمضان والقرآن قرينان لا يفترقان"، يستعرض فيه كيف كان للصحابة الكرام والسلف الصالح والتابعين اهتمامٌ كبير بالقرآن الكريم، خاصة في شهر رمضان المبارك، ولماذا تركوا مدارسة العلم من أجل التفرغ له.

كما يتناول العدد في القسم الإنجليزي جولةً في أخبار المؤسسات الإفتائية باللغة الإنجليزية، ويعرض مقالًا للدكتور إبراهيم نجم بعنوان: Getting the Most from Ramadan- Sincerity and Hope، إلى جانب مقال آخر للباحثة بدار الإفتاء هبة صلاح بعنوان: Family in Ramadan: A Time to Reconnect.

