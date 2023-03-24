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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تطلب الخلع: شاهدت ملابس زوجي منشورة في بلكونة جارتي

صدى البلد

"جوزي بدل ما يبوس ايده اني شايلة معاه الحمل وطالع عيني عشان نعالج ابننا المريض بيخوني لقيت هدومه منشورة في بلكونة جارتي يعني عيني عينك وقمة البجاحة".. كلمات بسيطة ممزوجة بالأم لخصت بها سيدة مأساتها في دعوى خلع. 

أمام محكمة أسرة مدينة نصر أقامت سماح - اسم مستعار - دعوى تطلب الخلع من زوجها لاكتشافها خيانته لها مع جارتها في العقار المقابل لمسكنهم، الدعوى التي تتولى المحامية نهى الجندي فيها الدفاع عن الزوجة تضمنت التفاصيل كاملة، حيث روت فيها سماح تفاصيل خلافها مع زوجها والذي دفعها لطلب الخلع. 

وقالت سماح إنها تعمل موظفة في شركة خاصة وبحكم عملها تعرفت على شاب يكبرها بعدة سنوات قليلة يعمل محاسب ووقعت في حبه بعد عدة لقاءات عمل وفاجأها حينها بطلبها للزواج فوافقت على الفور وبدأت حياتها معه في شقة بمدينة نصر، حتى أنجبا طفلا يعاني من بعض المشكلات الصحية فلم تتمكن من ترك عملها بل اضطرت للعمل وقت أطول حتى توفر نفقات علاجه، خاصة أن مرتب زوجها لا يكفي احتياجاتهم وثمن دواء طفلهما. 

وأضافت سماح أنها طوال 4 سنوات زواج كانت تحارب حتى تبقى حياتهم مستقرة فكانت تخرج في الصباح الباكر وتعود في أوقات متأخرة بسبب تراكم العمل وعملها أكثر من شيفت حتى شعرت بتغير في تصرفات زوجها وشكت في خيانته لها خاصة بعد سكن سيدة مطلقة في العقار المواجه لهما والتي كانت دائما ما تتصرف بطريقة مريبة وتتحدث بخلاعة إضافة إلى ملابسها المثيرة والعارية طوال الوقت. 

استطردت الزوجة أنها حاولت مرارا التأكد من إحساسها بخيانة زوجها لها حتى جاء الدليل أمام عينيها دون أدنى مجهود وكانت الكارثة عندما شاهدت ملابس زوجها منشورة على حبل غسيل جارتها، وقالت: حسيت ان حاجة ضربتني على دماغي هدوم جوزي منشورة في بلكونة جارتي وعرفتها لان فيهم تيشرت مميز جدا انا اشتريته هدية ليه وحسيت ساعتها ان جارتي متعمدة تنشر هدوم جوزي كده عشان تعرفني ان فيه بينهم حاجة" كما أنها تشك في زواجه منها عرفيا. 

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وأضافت الزوجة أنها تأكدت من أن تلك الملابس خاصة بزوجها خاصة أن تلك السيدة ليس لديها أولاد ولديها ابنة واحدة فقط، فواجهت زوجها بما شاهدته ليؤكد لها أنها ملابسه بالفعل لكنه لا يخونها وأنه كان يسير في الشارع فسقطت عليه مياه من شرفة جارتهما ولاحراجها منه طلبت خلع ملابسه لنشرها له حتى تجف، لم تقتنع الزوجة برواية زوجها المهلهلة وقررت مواجهة الجارة التي اعتربت بكل وضوح بعلاقتها غير الشرعية بزوجها قائلة: "شوفي انتي مقصرة مع جوزك في ايه" لتصاب الزوجة بصدمة قاسية مرددة: "أنا شقيانة عشان ابننا العيان وهو بيشوف مزاجه".

وأكملت الزوجة أن إحدى السيدات القاطنات بالعقار، أكدت لها رؤيتها لزوجها أكثر من مرة يخرج من شقة السيدة المطلقة في أوقات متأخرة من الليل لكنها لم تكن ترغب في إخبارها خوفا من هدم بيتها، لتقرر الزوجة إنهاء حياتها مع زوجها الخائن وطلبت الطلاق إلا أنه رفض وأصر على عدم خيانته لها ما اضطرها للجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 12 أبريل المقبل. 

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