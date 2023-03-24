مفتي الجمهورية: بحلول 2028 سيكون لدار الإفتاء فرع في كل محافظة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه فيما يتعلق بفروع دار الإفتاء، فإننا قد وضعنا خطة استراتيجية لتطوير دار الإفتاء وإداراتها وخدماتها، وضمن هذه الخطة التوسع في إنشاء فروع جديدة للدار في محافظات الجمهورية للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الإفتائية المتنوعة، وتحقيق الأمن الفكري عن طريق تقديم الفتوى الرشيدة، وكذلك التوسع في محور الإرشاد الزواجي لدعم الأسرة المصرية، انطلاقًا من مبدأ الحوار، فضلًا عن تفعيل استراتيجيات جادة لتقليل نسب الطلاق.

وذكر مفتي الجمهورية، في حوار لـ “صدى البلد”، أنه قد توسَّعت الدار خلال العام 2022 من 3 فروع وصلت إلى ٤ أفرع رسميًّا، وذلك بمحافظات "الإسكندرية - أسيوط- جامعة بني سويف - مطروح"، وقريبًا ستكون هناك فروع للدار بالغربية والدقهلية والسويس وغيرها من المحافظات، حيث تستهدف الدار أن يكون لها فرع في كل محافظة بحلول ٢٠٢٨.



وأشار إلى أن منهجية دار الإفتاء المصرية في رؤية أهلة الأشهر العربية تعتمد على الشرع والعلم، ونتعاون بشكل كبير عدد من الهيئات العلمية فيما يتعلق بالتحقق من رؤية الهلال، ونستعين عند رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة والتليسكوبات المتطورة.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن من يحدد الزاوية التي ترصد الهلال هي هيئة المساحة، واللجنة مكونة من هيئة المساحة الفلكية ودار المساحة ولجنة من الإفتاء ومثل من الأوقاف والمحافظة والأزهر بحيث لا تقل على 6 أفراد، ووافق هذه الأفراد على رؤية الهلال، وهذا تعتبر الرؤية شرعية وعلمية معنا، حيث يتم رصد الهلال في الجمهورية في ستة مراصد هي توشكي، وأسوان، وسوهاج ، ومطروح، وقطامية، وكلية العلوم والملاحة والفضاء متواجد لجنة من الإفتاء.



حوار مفتي الجمهورية لصدى البلد

حوار مفتي الجمهورية لصدى البلد

حوار مفتي الجمهورية لصدى البلد