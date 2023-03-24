حملة لمراقبة الأغذية بالدقهلية تكتشف وجود 69 منشأة بدون ترخيص

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية،حملة مكبرة على 213 منفذ ومنشأة لتداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك، تبين وجود 69 منها دون ترخيص ومنشأة واحدة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 170 محضراً و سحب 72 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



كماتم إعدام 1043 كيلو من أغذية متنوعة و 193 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.

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