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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لمراقبة الأغذية بالدقهلية تكتشف وجود 69 منشأة بدون ترخيص

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية،حملة مكبرة   على 213 منفذ ومنشأة لتداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك، تبين وجود 69 منها دون ترخيص ومنشأة واحدة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

 

وتمكنت الحملات من تحرير  170  محضراً و سحب 72 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.


كماتم  إعدام 1043  كيلو من أغذية متنوعة و 193  لتر عصائر  والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.

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محافظة الدقهلية وزارة الصحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية الحفاظ علي الصحة بمحافظة الدقهلية غير صالحة للإستهلاك الآدمي ادارة مراقبة الاغذية غير صالحة للاستهلا الخواص

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