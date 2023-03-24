عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل بشأن صلاتي العشاء والفجر في جميع مساجد المملكة

المسجد الحرام - ارشيفي
المسجد الحرام - ارشيفي

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عن تعديل المدة بين الأذان والإقامة لصلاتين خلال شهر رمضان المبارك.

ونقلت الوزارة  عبر حسابها في "تويتر"، اليوم الجمعة، توجيه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ باعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والعشاء في شهر رمضان 10 دقائق.

وذكرت  الوزارة، أن قرار تقليص الوقت بين الأذان والإقامة جاء من أجل التيسير على المصلين. 

كانت الوزارة قد نفذت مؤخراً عبر فروعها في مختلف المناطق برنامجها "أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان"، حيث استهدف أكثر من 160 ألفاً من الأئمة والمؤذنين.

يشار الي أن المدة بين الصلاة والإقامة تكون أكثر من 10 دقائق، ويتم تعديل التوقيت عادة لظروف معينة. 

كانت الوزارة قد أصدرت في أبريل 2021 تعميماً يقضي بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة 20 دقيقة، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

السعودية.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة الكبرى والصغرى على مدن المملكة

شاهد .. السعودية تستعد لأول جمعة في شهر رمضان

السعودية فيروس كورونا صلاة الفجر رمضان الوقت بين الأذان والإقامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي والقنوات الناقلة

الأهلي يعلن عن مفاجأة مثيرة لجماهير الهلال السوداني قبل موقعة ابطال افريقيا

موضوعات متعلقة

السعودية.. إجراء هام من هيئة الترفية بشأن عيد الفطر

السعودية توزع «سلة إطعام» الرمضانية في إندونيسيا وغانا

ترشيحاتنا

رئيس نابولي يحسم مصير سباليتي

أول جمعة من رمضان.. خطيب المسجد الحرام: صاحبوا التقوى في شهر الصيام

تفاصيل دهس فرد امن في مول شهير بالشيخ زايد.. صور

الصحة: فحص 6 ملايين مواطن في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

شوف بنفسك| صدى البلد يرافق طلاب جامعتي المنصورة والزقازيق لـ سايلو فودز.. الطلاب: نحقق الأمن الغذائي بشعار صنع في مصر

السعودية.. قرار عاجل بشأن صلاتي العشاء والفجر في جميع مساجد المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من مكسرات رمضان يحميك من ارتفاع سكر الدم| تفاصيل

لأول مرة.. سلحفاتان مهددتان بالانقراض تنجبان في عمر الـ 90 و 52 عاما

في اليوم العالمي للسل| أعراض و أسباب صادمة لهذا المرض الخطير

السبعينيات..لن تصدق ما اكتشفته سيدة تحت سجادة غرفة معيشتها بأمريكا

فيديو

في عيد ميلاد نادية الجندي.. سر خلافها الشهير مع نبيلة عبيد

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ