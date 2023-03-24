السعودية.. قرار عاجل بشأن صلاتي العشاء والفجر في جميع مساجد المملكة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عن تعديل المدة بين الأذان والإقامة لصلاتين خلال شهر رمضان المبارك.

ونقلت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، اليوم الجمعة، توجيه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ باعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والعشاء في شهر رمضان 10 دقائق.

وذكرت الوزارة، أن قرار تقليص الوقت بين الأذان والإقامة جاء من أجل التيسير على المصلين.

كانت الوزارة قد نفذت مؤخراً عبر فروعها في مختلف المناطق برنامجها "أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان"، حيث استهدف أكثر من 160 ألفاً من الأئمة والمؤذنين.

يشار الي أن المدة بين الصلاة والإقامة تكون أكثر من 10 دقائق، ويتم تعديل التوقيت عادة لظروف معينة.

كانت الوزارة قد أصدرت في أبريل 2021 تعميماً يقضي بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة 20 دقيقة، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.