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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق وتباع ميكروباص في حادث أعلى محور الضبعة

صدى البلد

لقي سائق وتباع مصرعهما في حادث تصادم أعلى محور الضبعة، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى زايد العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد بمصرع سائق 29 سنة، تباع 46 سنة، في حادث تصادم بطريق أعلى محور الضبعة.

وبالانتقال والفحص تبين أنهما كانا يستقلان ميكروباص قيادة الأول وأثناء السير اصطدم بهما أتوبيس قيادة سائق 54 سنة، نتج عن الحادث وفاتهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى زايد العام، والتحفظ على السائق والأتوبيس، ورفع آثار الحادث.

مصرع سائق وتباع تصادم ميكروباص محور الضبعة الجيزة مستشفى زايد العام

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