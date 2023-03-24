مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم بطريق محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى زايد التخصصي.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث، أسفر عن مصرع شخص ومصابين بطريق محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص وفر قائدها هاربا، ونتج عن الحادث وفاة شخص 62 سنة، وإصابة 5 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك أثناء تفادي الميكروباص بالاصطدام بإحدى الدرجات النارية، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص.

وتم نقل الجثمان إلى والمصابين إلى مستشفى زايد وتم رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.