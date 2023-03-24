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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ فرمان كولر.. أمين صندوق الأهلي يفجر مفاجأة بشأن ضم مهاجم سوبر

الخطيب وكولر
الخطيب وكولر

علق خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على مسألة عدم ضم مهاجم سوبر للفريق، خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال خالد مرتجي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: “الأهلي بالتأكيد يحتاج لمهاجم سوبر، ولكن لا يعني ذلك عدم وجود مهاجم في الأهلي، نمتلك أفضل مهاجمين في مصر، كنا نريد ضم لاعب في هذا المركز لكن في الشتاء الأمر يكون صعبًا الأندية لا ترغب في ترك لاعبيها”.

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وأضاف: “كولر تولى المسئولية في شهر سبتمبر وهو يحضر بشكل جيد خلال الفترة الحالية، وسنضم مهاجم ولكن لا أعرف جنسيته”.

وأكمل: “لجنة الكرة والكابتن محمود الخطيب وحسام غالي، هم المفوضين لحسم الصفقات في الأهلي ولدينا الثقة الكاملة بهم”.

الأهلي مصدر سعادة الشعب المصري

واختتم: "جمهور الأهلي طماع، وهو يحق له ذلك، فالنادي دائمًا يسعد الجماهير، ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب أنه يسعد الحالة المزاجية للشعب المصري.

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