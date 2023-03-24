محافظ الدقهلية: إحالة 76 محضرا بالمخالفات التموينية المضبوطة للنيابة العامة لإعمال شئونها

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

وفي قال المحافظ أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 76 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة وميت غمر وبلقاس وطلخا ودكرنس والجماليه السنبلاوين ومنيه النصر وتمى الأمديد ومحلة دمنه وان المحاضر التي تم تحريرها عباره عن 3 محاضر تجميع بطاقات بعدد (236بطاقة )و5 محاضر تصرف في دقيق بعدد (40 شيكارة)7 محاضر توقف عن الإنتاج ، 4 محاضر عدم وجود قائمة بيانات ،2 محضر عدم نظافة أدوات العجين محضر عينة خبز مخالفة محضر عدم إعطاء بون صرف 5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و26 محضر نقص وزن ،14 محضر عدم إعلان عن الاسعار ،2 محضرعدم وجود شهادة ،4 محاضر ذبح خارج السلخانة ، محضر طلمبه رصيف بدون ترخيص و تم التحفظ على 400 لتر سولار 75 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي ذات السياق استمرت اعمال اللجان الخماسية بمراكز ومدن واحياء المحافظة للمرور علي الاسواق والمحلات وكذا متابعة انتظام العمل بها وتعظيم ايرادات الدولة وفقا للقانون ففي مركز ومدينة تمي الامديد تم متابعة اعمال اللجنة الخماسية باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة وفي مدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة السيد، احمد حمدي رئيس المدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين

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