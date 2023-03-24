المداح الحلقة 3.. خالد سرحان يقع فى شباك الجن محمد رياض

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة الثالثة تطور جديد فى الأحداث حيث يعدل صابر المداح "حمادة هلال" عن قراره بالتخلص من ابنه وتلحق به رحاب "هبة مجدى" كما يقرر صابر السفر إلى الامير "عبد العزيز مخيون" ليساعده فى ازمته بعد معرفته أن ابنه هو ابن الجن.

بينما حسن "خالد سرحان" يقع فى شباك الجن من خلال زوجته الثانية أحلام "رانيا فريد شوقى" ويعمل مع محمد رياض رجل الأعمال الذى يحاول أن يسيطر على البلد من خلال المقاولات.

ويتعرض جمال “محمد مهران” إلى هجوم من الجن بعد أن قرر أن يتمسك بامينة “سلمى أبو ضيف” وذلك تندمة قرر اصطحاب شقيق أمينة إلى المغارة لمعرفة ما يحدث لها داخل المغارة.

قصة مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

أبطال جدد فى المداح

يشارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.