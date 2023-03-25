حبس 4 أشخاص للحفر والتنقيب عن الأثار بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم ملك أحد الأشخاص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول .

تم استهداف العقار ، وضبط 4 أشخاص ، مقيمين بمحافظة القاهرة حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على حفرة بعمق 12 متر ، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

