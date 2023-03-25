حكايات تعرفها لأول مرة عن الراحلة أبلة فضيلة.. وسر البكاء أمام القاضي.. فيديو

كشف الشاعر أسامة فرحات، حكايات لأول مرة عن الراحلة أبلة فضيلة وسر البكاء أمام القاضي.

وقال الشاعر أسامة فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "القيمة التي كانت تحملها الراحلة أبلة فضيلة وتجسدت أمامنا هي الإتقان في العمل"، لافتا: "كانت تستغرق وقت طويل في دراسة الموضوعات التي تقدمها للأطفال".

وأضاف: "العاطفة الإنسانية هي من جعلت أبلة فضيلة تجد نفسها فى العمل مع بابا شارو عندما اختارها مشاركته فى برنامج حديث الأطفال"، موضحا: "كانت تشبه الأطفال وظلت طول حياتها تشعر أنها لازالت طفلة وتجلى ذلك فى بساطتها واختيار الموضوعات التى كانت تقدمها".

وأشار الشاعر أسامة فرحات،: "أبلة فضيلة كانت تتسم برقة الإحساس والعاطفة الإنسانية والتى حالت بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة".

وأوضح: "أبلة فضيلة كانت حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1950 بتقدير مرتفع، ولم تتمالك نفسها من البكاء أمام القاضى فى أول قضية ترافعت فيها بسبب حالة البؤس للسيدة التى كانت تدافع عنها".

