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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشهر مقدمي البرامج.. رشا مجدي تنعى الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة

أبلة فضيلة
أبلة فضيلة

نعت الإعلامية رشا مجدي، الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة، قائلة:" بقدم التعزية لجيل كامل ولأنفسنا في وفاة الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة.

 

وأضافت "رشا مجدي" خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، أن الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة توفت بالأمس عن عمر يناهز الـ 94 عاما، خلال تواجدها في كندا.

 

واسترسلت: أبلة فضيلة واحدة من أكبر مقدمي برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، متابعة:"كلنا مرتبطين بصوتها وطريقتها المتميزة".

 

وأكملت: فضيلة كانت سابقة الجميع في مجالها الإعلامي، وتقام صلاة الجنازة اليوم في كندا.

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