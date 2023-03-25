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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل السنن في شهر رمضان.. اثنتان وقت السحور

سحور رمضان
سحور رمضان

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن عبادات من أفضل السنن في شهر رمضان ، مناشدة كل مسلم أن يتأسى بهم اقتداءا بهدى النبي الكريم.

 

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وقالت دار الإفتاء، في منشور، إن من أفضل السُّنن في شهر رمضان، الدعاء عند السحور، وتأخير السحور، والنية الخالصة للصيام.

وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً».

كما يعتبر من أفضل السُّنن في شهر رمضان:
• الخشوع في العبادة.
• كظم الغيظ والعفو عن الآخرين.
 

وذكرت دار الإفتاء، أن من أفضل السُّنن في شهر رمضان:
• الدعاء عند الإفطار.
• تعجيل الإفطار.
 

وأوضحت، كذلك أن مِن أفضل الأعمال في رمضان:
• الإكثار من الدعاء.
• ذِكْر الله تعالى.
• قراءة القرآن.
• إخراج الصدقات.
 

كما أن من أفضل الأعمال في رمضان:
• تفطير الصائم.
• صلاة التراويح.
• إطعام الطعام.
 

سنن رمضان


قال الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله تعالى جعل لنا في شهر رمضان المبارك سنن وآداب يتحلى بها الصائمون في نهارهم وفي ليلهم.

وأضاف محمود السيد، في فيديو لصدى البلد، أن أول هذه السنن هو السحور الذي كان يحرص عليه النبي الكريم في كل ليلة من ليالي رمضان، والذي حث أتباعه وأمته على الحرص والمداومة عليه وعدم تركه.

وذكر محمود السيد، أن من سنة النبي في السحور، أنه كان يؤخره إلى ما قبل الفجر، وذلك في إعانة للصائم على قضاء يومه بدون مشقة أو تعب.

كذلك من سنن الصيام عند الفطر، أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء عند الفطر، فدعاء الصائم عند فطره مجاب.

كذلك من سنن الصيام أن يفطر المسلم على تمر إن وجد، فإن لم يجد فيفطر على ماء، كما أرشدنا النبي، منوها أن بعض الناس حين يسمع أذان المغرب يريد أن يقدم الإفطار عن الصلاة، وهدي النبي في ذلك أنه كان يفطر على تمر أو ماء ثم يصلي ويعود للإفطار مرة أخرى.

وأشار إلى أن من سنن الصيام كذلك، كثرة ذكر الله واغتنام نهار رمضان وليله في طاعة وعبادة الله، فهناك الكثير من العبادات والطاعات التي يمكن فعلها في هذا الشهر الكريم.

 

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