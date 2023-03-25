سيتحكم بالبشر والعالم.. بيل جيتس يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

قال " بيل جيتس" المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت إنه "متحمس" للتطورات الذكاء الاصطناعي التي إذا استخدمت من أجل "الخير" يمكن أن تعزز التعليم والرعاية الصحية والأعمال وأنماط الحياة وفي نفس الوقت تحد من عدم المساواة والفقر على مستوى العالم.

وأوضح "بيل جيتس"، انه إذا وقعت أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأيدي الخطأ ، فقد يتم التلاعب بها من قبل الأشرار للترويج لأهدافهم الملتوية.

يشكل تهديد على البشر

وأفاد مؤسس مايكروسوفت، انه ، يمكن للآلات فائقة الذكاء غير الخاضعة للرقابة أن "تخرج عن نطاق السيطرة" وتقرر بنفسها أن "البشر يشكلون تهديدًا".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، يعد بيل جيتس، هو أحدث شخصية عالمية يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي بعد أن قال جيمس كاميرون ، مدير جهاز الإنهاء ، أمس إن الروبوتات ربما تتحكم بنا بالفعل.

قال بيل: "مثل معظم الاختراعات ، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض جيدة أو خبيثة، يتعين على الحكومات العمل مع القطاع الخاص بشأن طرق الحد من المخاطر".

وأوضح بل في تصريحاته، إنه سيتم تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة الذكاء بحيث تفكر بسرعة أن العقول البشرية "ستعمل بوتيرة اضعف" بالمقارنة.

وأشار إلى ان الذكاء الاصطناعي سيكون قادرة على فعل كل ما يستطيع العقل البشري القيام به، ولكن دون أي قيود عملية على حجم ذاكرته أو السرعة التي يعمل بها.