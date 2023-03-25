وفرى في الميزانية وحضري عجينة القطايف بأقل المكونات خلال 45 دقيقة فقط

طريقة عمل القطايف بشكل صحيح، تحتار ربة المنزل فى أنسب طريقة لعمل القطايف فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على الطريقة الصحيحة لعمل عجينة القطايف بشكل صحيح وكيفية القليل فى الميزانية وشكل مضمون، تقدمها الشيف هبة عبد الحليم .



المقادير لعمل القطايف



2 كوب دقيق

1 كوب سميد

4 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة باكينج باودر

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة

رشة فانيليا

رشة ملح



الطريقة لعمل القطايف



في وعاء ننخل الدقيق والسميد والنشاء والملح والباكينغ باودر والفانيليا ونقلبهم جيدا

نخلط الماء والخميرة والسكر في الخلاط الكهربائي جيدا

نضيف خليط الطحين الى الماء على دفعات مع الخلط المستمر

نخلط المواد جيدا لمدة 5 دقائق

نترك الخليط يرتاح نصف ساعة

نبدأ بصب الخليط على مقلاة ساخنة بواسطة ابريق على شكل دوائر صغيرة الى متوسطة حسب الرغبة.

ننتظر حتى تنضج بدون قلبها على الوجه الثاني.

ثم توضع على فوطه وتغطى بفوطة أخرى حتى تنتهي الكمية