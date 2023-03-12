استشاري حساسية ومناعة يوضح شروط صيام مرضى السكر.. تفاصيل

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الحلويات من الأطباق الرئيسية في رمضان، لكن لا بد من تناولها بقدر محدد وقليل، مثلا تناول قطعة كنافة صغيرة أو اثنتين من القطايف.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، خلال لقائه فى برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي ام سي” الفضائية، أن العناصر الغذائية السكرية المصنعة تعطي شعورا بالتخمة، والكثير منها ضار بالصحة، وذلك عكس السكريات الموجودة بالفاكهة.

وأكد أن مريض السكر لا بد أن يتواجد عنده في البيت جهاز لقياس السكر، وإذا شعر بالهبوط أو الدوخة أثناء الصيام لا بد أن يتوجه لأي صيدلية لقياس نسبة السكر في الدم، ويفطر فورا إذا كان قياس السكر في الدم 90 في بداية اليوم، لكن لو نسبة السكر لديه 90 في نهاية اليوم، فيمكن أن يكمل يوم الصيام بشكل طبيعي.